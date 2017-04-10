Автошколы смогут принимать экзамен вместо ГИБДД
В скором времени полномочия по приему водительских экзаменов могут быть переданы от ГИБДД автошколам.
С таким предложением «Гильдия автошкол» обратилась в комитет Государственной думы по транспорту, сообщил источник RT.
Отмечается, что в Госавтоинспекции идея передать полномочия автошколам появилась еще в 2016 году. Тогда МВД разработало проект приказа, определяющего правила такого взаимодействия органов ГИБДД с автошколами.
«ФедералПресс» также напоминает о том, что ранее автошколы предложили выдавать водителям-новичкам временные права, так как 80 процентов аварий в стране происходят из-за недостаточного профессионализма водителей.
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