Автошколы смогут принимать экзамен вместо ГИБДД

В скором времени полномочия по приему водительских экзаменов могут быть переданы от ГИБДД автошколам.

С таким предложением «Гильдия автошкол» обратилась в комитет Государственной думы по транспорту, сообщил источник RT.

Отмечается, что в Госавтоинспекции идея передать полномочия автошколам появилась еще в 2016 году. Тогда МВД разработало проект приказа, определяющего правила такого взаимодействия органов ГИБДД с автошколами.

«ФедералПресс» также напоминает о том, что ранее автошколы предложили выдавать водителям-новичкам временные права, так как 80 процентов аварий в стране происходят из-за недостаточного профессионализма водителей.