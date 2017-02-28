Автошколы предлагают выдавать водителям-новичкам временные права

Союз автошкол Москвы подготовил ряд инициатив, касающихся порядка обучения будущих водителей. В первой половине марта они будут представлены главе ГИБДД РФ Виктору Нилову.

Так, предлагается знакомить учеников с типичными аварийными ситуациями и способами их предотвращения. При сдаче экзамена по вождению – проверять способность вовремя обнаружить опасность на дороге, верно выбрать скоростной режим и формировать безопасное пространство вокруг машины.

Кроме того, авторы инициативы предлагают выдавать водителям новичкам временные права сроком на два года, а также ввести для них ряд ограничений – по скоростному режиму, на перевозку пассажиров, на езду в темное время суток и по автомагистралям, сообщают «Известия».

В Союзе автошкол считают, что начинающие водители должны быть заинтересованы в осторожной безаварийной езде, чтобы получить постоянные права. Предлагаемые ограничения будут способствовать этому.