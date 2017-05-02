Автошколы предлагают установить минимальную цену на обучение водителей

В России может быть установлена минимальная цена на обучение в автошколах. Такое предложение направила Межрегиональная ассоциация автошкол на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева.

По данным газеты «Коммерсант», ассоциация предложила установить минимальную цену обучения одного человека на уровне 46 тысяч рублей.

В Москве, по подсчетам ассоциации, себестоимость подготовки кандидата водителя на категорию B не может быть меньше 33,2 тысячи рублей.

По словам президента МААШ Татьяны Шутылевой, установление минимальной цены обучения необходимо для завершения реформы образования водителей, которая идет уже несколько лет.

«Сейчас в Москве ценовая вилка — от 20 тысяч до 46 тысяч рублей для категории B»,— сообщил глава московского центра подготовки водителей при государственном колледже №21 Борис Багдасарян.

1 мая вступили в силу новые требования к сотрудникам ГИБДД, которые принимают экзамены на получение водительских прав, напоминает «Федерал пресс».

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