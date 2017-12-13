Автосалону в Красноярске запретили принимать плату биткоинами

В Красноярске прокуратура предотвратила сделку по продаже автомобиля за криптовалюту.

Ведомство обнаружило на одном из сайтов объявление красноярского автосалона о продаже автомобиля Bentley Flying Spur за 55 биткоинов. Прокуратура направила директору салона предостережение о недопустимости подобных сделок, сообщает «ФедералПресс».

В ведомстве пояснили, что денежные расчеты на территории России должны осуществляться с помощью законных платежных средств. Таковыми являются рубль или иностранная валюта (в оговоренных законом случаях). Использование в этих целях криптовалют запрещено, поскольку их выпуск и оборот децентрализованы и отсутствует возможность их регулирования.