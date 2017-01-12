Автором «компромата» на Трампа оказался бывший британский разведчик

Автором анонимного доклада, который должен был опорочить имя избранного президента США Дональда Трампа, оказался экс-британский разведчик Кристофер Стил.

Как уточняется в материале Wall Street Journal, доклад о якобы имеющемся в России компрометирующем досье на избранного президента США Дональда Трампа был подготовлен Стилом по заказу оппонентов Трампа в Республиканской партии.

Газета также отметила, что ни одно из утверждений, содержащихся докладе, не имеет объективных доказательств.

Ранее телеканал CNN распространил краткую версию доклада, а полная версия объемом в 35 страниц была опубликована изданием BuzzFeed. «Компромат» вызвал резко негативную реакцию со стороны Трампа, который назвал все сведения, указанные в материале, сфабрикованными. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

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