Автор «Рая» отреагировал на отсутствие в числе номинантов «Оскара» словами «слава богу»

Режиссер Андрей Кончаловский не расстроен решением киноакадемиков не включать его картину «Рай» в число номинантов на премию «Оскар».

- Не попал, ну и слава богу. Голливуд - это не центр мира. Я уже много раз говорил: «Оскар» сильно переоценен, - цитирует Кончаловского ТАСС.

По словам собеседника агентства, он уже получил самый главный для себя приз.

- Это премия от российских кинокритиков «Белый слон». Критики у нас довольно эмоциональны, они у нас строгие и разнузданные. Так что награда от них чрезвычайно дорога, - пояснил Кончаловский.

Мировая премьера картины «Рай» состоялась 8 сентября 2016 года в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля, где Кончаловский был удостоен «Серебряного льва» за режиссуру.