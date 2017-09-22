Автор памятника Калашникову готов исправить ошибку

Скульптор Салават Щербаков заявил о готовности скорректировать барельеф памятника конструктору Михаилу Калашникову, если ему точно укажут на ошибку.

Скульптор попросил человека, обнаружившего неточность, лично связаться с ним и дать разъяснения, сообщает АГН «Москва».

«Кто-то говорит, что этого специалиста из соцсетей на самом деле не существует. Если же специалист есть и он прав, то мы будем очень благодарны, и внесем те или иные исправления», - сказал агентству Щербаков.

Ранее сообщалось, что военный историк Юрий Пашолок обнаружил на памятнике Калашникову чертеж немецкой штурмовой винтовки StG 44 и написал об этом в соцсетях.

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