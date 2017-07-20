Автор «Матильды» снимет фильм о смерти Виктора Цоя

Режиссер Алексей Учитель планирует снять картину «Цой» без актера, который играл бы роль самого музыканта.

По задумке режиссера, фильм расскажет о том, как родственники и близкие знаменитого музыканта Виктора Цоя везли его тело до Санкт-Петербурга после трагической аварии под Тукумсом в Латвии.

Также большое внимание автор планирует уделить водителю автобуса, сбившего автомобиль музыканта на трассе.

Бюджет проекта составит порядка 150 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

О дате выхода картины пока информации нет.

15 августа 1990 года в 12:28 Виктор Цой погиб в автокатастрофе.

ДТП произошло на 35 километре трассы «Слока-Талси» под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги.

Согласно официальной версии, Виктор Цой заснул за рулем, после чего его «Москвич-2141» темно-синего цвета вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус».

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