Автор «Матильды» снимет фильм о смерти Виктора Цоя
Режиссер Алексей Учитель планирует снять картину «Цой» без актера, который играл бы роль самого музыканта.
По задумке режиссера, фильм расскажет о том, как родственники и близкие знаменитого музыканта Виктора Цоя везли его тело до Санкт-Петербурга после трагической аварии под Тукумсом в Латвии.
Также большое внимание автор планирует уделить водителю автобуса, сбившего автомобиль музыканта на трассе.
Бюджет проекта составит порядка 150 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.
О дате выхода картины пока информации нет.
15 августа 1990 года в 12:28 Виктор Цой погиб в автокатастрофе.
ДТП произошло на 35 километре трассы «Слока-Талси» под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги.
Согласно официальной версии, Виктор Цой заснул за рулем, после чего его «Москвич-2141» темно-синего цвета вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус».
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