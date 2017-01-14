Автор «Экзорциста» скончался на 90-м году жизни

Писатель и сценарист Уильям Питер Блэтти, ставший известным благодаря роману «Изгоняющий дьявола» скончался от рака на 90-м году жизни.

Роман «Изгоняющий дьявола», известный также под названием «Экзорцист», был издан в 1971 году и экранизирован в 1973 году.

Литературная деятельность Блэтти началась в конце 1950-х годах, а первый роман «Какой путь в Мекку, Джек» он опубликовал в 1959 году, сообщает ТАСС.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость В Тайланде во время авиашоу для детей разбился истребитель Jas 39C Gripen

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО