Автор «Экзорциста» скончался на 90-м году жизни
Писатель и сценарист Уильям Питер Блэтти, ставший известным благодаря роману «Изгоняющий дьявола» скончался от рака на 90-м году жизни.
Роман «Изгоняющий дьявола», известный также под названием «Экзорцист», был издан в 1971 году и экранизирован в 1973 году.
Литературная деятельность Блэтти началась в конце 1950-х годах, а первый роман «Какой путь в Мекку, Джек» он опубликовал в 1959 году, сообщает ТАСС.
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