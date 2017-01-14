Автор «Экзорциста» скончался на 90-м году жизни

Писатель и сценарист Уильям Питер Блэтти, ставший известным благодаря роману «Изгоняющий дьявола» скончался от рака на 90-м году жизни.

Роман «Изгоняющий дьявола», известный также под названием «Экзорцист», был издан в 1971 году и экранизирован в 1973 году.

Литературная деятельность Блэтти началась в конце 1950-х годах, а первый роман «Какой путь в Мекку, Джек» он опубликовал в 1959 году, сообщает ТАСС.