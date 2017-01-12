Автор доклада о «русском компромате на Трампа» в спешке покинул дом и скрылся

52-летний британец Кристофер Стил, автор доклада о якобы имеющемся у России компромате на будущего главу Белого дома Дональда Трампа, спешно покинул свой дом в Суррее в среду утром и скрылся в неизвестном направлении.

По словам знакомых Стила, «он опасается быстрого и потенциально опасного ответного удара Москвы», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету The Daily Trlegraph.

По информации издания, жена и дети бывшего сотрудника британской разведки МИ-6, а также домработница покинули дом накануне.

Ранее британская The Guardian писала, что автор досье на Трампа передавал документы целому ряду лиц, в частности - в ФБР, чтобы найти подтверждение полученной им информации о связях избранного президента США с Москвой.

«Доклад» вызвал ярость у Трампа и его команды, они назвали его «от начала и до конца сфабрикованным». Будущий глава Белого дома даже заявил, что публикация подобного документа - «это нечто из того, что могла бы сделать и делала нацистская Германия».