Автономные автомобили станут умнее и безопаснее

Южнокорейская компания LG Electronics нашла способ повысить степень безопасности автомобилей-беспилотников.

Речь идет о программном обеспечении, позволяющему такому автомобилю взаимодействовать с другими участниками движения. Для связи с ними необходимо только наличие вышек сотовой связи вдоль дорог.

Программа распознает угрозу столкновения и предупреждает о ней водителя и бортовые компьютеры машин, которые едут сзади. Технология получила название V2X (vehicle-to-everything, что означает «транспортное средство – окружающая среда»), сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В компании отметили, что новая технология значительно превосходит существующие системы содействия водителю, поскольку может охватывать гораздо большую площадь покрытия и работать независимо от погодных условий.