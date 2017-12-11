Автономные автомобили станут умнее и безопаснее

Южнокорейская компания LG Electronics нашла способ повысить степень безопасности автомобилей-беспилотников.

Речь идет о программном обеспечении, позволяющему такому автомобилю взаимодействовать с другими участниками движения. Для связи с ними необходимо только наличие вышек сотовой связи вдоль дорог.

Программа распознает угрозу столкновения и предупреждает о ней водителя и бортовые компьютеры машин, которые едут сзади. Технология получила название V2X (vehicle-to-everything, что означает «транспортное средство – окружающая среда»), сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В компании отметили, что новая технология значительно превосходит существующие системы содействия водителю, поскольку может охватывать гораздо большую площадь покрытия и работать независимо от погодных условий.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Программу маткапитала продлят в России до 2021 года

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО