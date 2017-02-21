Автомобильные пробки убивают мозг

Канадские ученые выяснили, что автомобильные пробки отрицательно сказываются на работе мозга человека. Об этом ученые заявили после проведения масштабного исследования.

В опыте канадских исследователей приняли участие жители от 20-ти до 85-ти лет, проживающие рядом с трассами и автомобильными шоссе. У большинства людей специалисты обнаружили признаки болезни Паркинсона, деменции и склероза, - сообщает «Экономика сегодня».

Эксперты пришли к выводу, что виной всему выхлопные газы, которые, несомненно, загрязняют воздух, а также повышенный уровень шума, негативно влияющий на работу мозга.