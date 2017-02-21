Автомобильные пробки убивают мозг
Канадские ученые выяснили, что автомобильные пробки отрицательно сказываются на работе мозга человека. Об этом ученые заявили после проведения масштабного исследования.
В опыте канадских исследователей приняли участие жители от 20-ти до 85-ти лет, проживающие рядом с трассами и автомобильными шоссе. У большинства людей специалисты обнаружили признаки болезни Паркинсона, деменции и склероза, - сообщает «Экономика сегодня».
Эксперты пришли к выводу, что виной всему выхлопные газы, которые, несомненно, загрязняют воздух, а также повышенный уровень шума, негативно влияющий на работу мозга.
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