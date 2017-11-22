Автомобилисты отнимают у пешеходов тротуар
Тротуар на Спасо-Тушинском бульваре в ЖК «Путилково» превратился в проезжую часть.
Целая вереница из автомобилей, разъезжающих по тротуару, где шли люди вызвала волну возмущения среди местных жителей. Выяснилось, что у водителей не было другого выхода, передает «Подмосковье сегодня».
По словам местной жительницы Юлии Сагадеевой, автолюбителям пришлось ехать по тротуару, потому что дорогу перекрыла бетономешалка. А ей проезд закрыла припаркованная легковая машина.
Автомобиль, перекрывший проезд грузовику, так и не отогнали.
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