Автомобилисты отнимают у пешеходов тротуар

Тротуар на Спасо-Тушинском бульваре в ЖК «Путилково» превратился в проезжую часть.

Целая вереница из автомобилей, разъезжающих по тротуару, где шли люди вызвала волну возмущения среди местных жителей. Выяснилось, что у водителей не было другого выхода, передает «Подмосковье сегодня».

По словам местной жительницы Юлии Сагадеевой, автолюбителям пришлось ехать по тротуару, потому что дорогу перекрыла бетономешалка. А ей проезд закрыла припаркованная легковая машина.

Автомобиль, перекрывший проезд грузовику, так и не отогнали.