Автомобилист напал на врачей с монтировкой

В подмосковной Балашихе произошел конфликт между бригадой врачей скорой помощи и автомобилистом.

Мужчина, владелец иномарки, не захотел уступать дорогу машине скорой. Далее, как видно на видео, снятом одним из очевидцев, агрессивный автолюбитель открывает дверь кабины машины скорой помощи и пытается ударить водителя. Если присмотреться, отчетливо видно, что в руке у него монтировка.

Водитель скорой, выйдя из машины, вступает в драку с обидчиком. Разняли их один из врачей и случайный прохожий, сообщает «Федерал пресс».

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Как сообщает представитель ГУ МВД России в Москве, нападавшим был сотрудник ОМВД «Хорошево-Мневники».