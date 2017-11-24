Автомобилист напал на врачей с монтировкой
В подмосковной Балашихе произошел конфликт между бригадой врачей скорой помощи и автомобилистом.
Мужчина, владелец иномарки, не захотел уступать дорогу машине скорой. Далее, как видно на видео, снятом одним из очевидцев, агрессивный автолюбитель открывает дверь кабины машины скорой помощи и пытается ударить водителя. Если присмотреться, отчетливо видно, что в руке у него монтировка.
Водитель скорой, выйдя из машины, вступает в драку с обидчиком. Разняли их один из врачей и случайный прохожий, сообщает «Федерал пресс».
Полиция возбудила уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Как сообщает представитель ГУ МВД России в Москве, нападавшим был сотрудник ОМВД «Хорошево-Мневники».
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