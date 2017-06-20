Автомобили «УАЗ» начинают покорять Южную Америку
Ульяновский автозавод (УАЗ) начинает открывать новый рынок сбыта – страны Южной и Латинской Америки, а также Мексики.
Первые УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап» уже поехали в республику Эквадор.
Пока уровень поставок будет невысок - около 400 автомобилей в год, отмечает ТАСС.
В среднесрочной перспективе предприятие намерено продавать от 3 до 5 тысяч внедорожников «УАЗ» в год на латиноамериканских рынках, ежегодно прирастая на 25-40%.
Уже заключены контракты с Венесуэлой, Гондурасом, Колумбией, Панамой и Чили.
Также автомобилями заинтересовались в Боливии, Гаити, Никарагуа, Мексике и Парагвае.
На данный момент производственная мощность ульяновского завода составляет 105 тысяч автомобилей в год.
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