Автомобили смогут предсказать сердечный приступ у водителя

Автомобили компании Toyota в ближайшем будущем будут оснащены системой, предупреждающей водителей о приближающемся сердечном приступе.

Для реализации задуманного японская компания объединила свои усилия с экспертами из США. Результаты данного проекта должны быть представлены к 2020 году, - сообщает «РИА Новости».

По словам исследователя Кайвана Наджаряна, им предстоит создать новые технологии, которые смогут контролировать и анализировать физиологию водителя. Он добавил, что главной задачей ученых станет разработка алгоритмов для анализа медицинских показателей.