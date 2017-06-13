Автомобили смогут предсказать сердечный приступ у водителя
Автомобили компании Toyota в ближайшем будущем будут оснащены системой, предупреждающей водителей о приближающемся сердечном приступе.
Для реализации задуманного японская компания объединила свои усилия с экспертами из США. Результаты данного проекта должны быть представлены к 2020 году, - сообщает «РИА Новости».
По словам исследователя Кайвана Наджаряна, им предстоит создать новые технологии, которые смогут контролировать и анализировать физиологию водителя. Он добавил, что главной задачей ученых станет разработка алгоритмов для анализа медицинских показателей.
Следующая новость Трем странам ЕС грозят санкции из-за мигрантов
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии