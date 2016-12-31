Автомобиль въехал в толпу людей в Хельсинки
В Хельсинки автомобиль врезался в толпу людей. Около семи человек получили травмы, водитель автомобиля задержан.
По меньшей мере три человека находятся в критическом состоянии. Инцидент произошел у одной из станций метро на окраине финской столицы. По данным полиции, пока нет фактов, указывающих на то, что наезд был преднамеренным.
В полицейские склоняются к тому, что это был несчастный случай, сообщает "Интерфакс".
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