Автомобиль въехал в толпу людей в Хельсинки

В Хельсинки автомобиль врезался в толпу людей. Около семи человек получили травмы, водитель автомобиля задержан.

По меньшей мере три человека находятся в критическом состоянии. Инцидент произошел у одной из станций метро на окраине финской столицы. По данным полиции, пока нет фактов, указывающих на то, что наезд был преднамеренным.

В полицейские склоняются к тому, что это был несчастный случай, сообщает "Интерфакс".