Автомобиль без водителя задавил женщину на пляже

На пляже в Ростовской области внедорожник без водителя задавил загоравшую на пляже женщину.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета, происшествие случилось накануне в хуторе Апаринский, который расположен на берегу реки Северный Донец.

Машина УАЗ Патриот, припаркованная без стояночного тормоза, стала откатываться и наехала на женщину, загоравшую на расстоянии трех метров от автомобиля. От травм она скончалась на месте.

В мае 2016 года в Саратове припаркованная без стояночного тормоза машина совершила наезд на пятилетнего мальчика. В результате инцидента он получил травмы и ссадины.