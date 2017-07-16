Автомобиль без водителя задавил женщину на пляже
На пляже в Ростовской области внедорожник без водителя задавил загоравшую на пляже женщину.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета, происшествие случилось накануне в хуторе Апаринский, который расположен на берегу реки Северный Донец.
Машина УАЗ Патриот, припаркованная без стояночного тормоза, стала откатываться и наехала на женщину, загоравшую на расстоянии трех метров от автомобиля. От травм она скончалась на месте.
В мае 2016 года в Саратове припаркованная без стояночного тормоза машина совершила наезд на пятилетнего мальчика. В результате инцидента он получил травмы и ссадины.
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