Автомобиль Савченко вылетел с трассы в Одесской области

Автомобиль, в котором находилась депутат Верховной рады Надежда Савченко, из-за гололеда вылетел с трассы в Одесской области Украины. Об этом сообщила сестра представителя фракции «Батькивщина» Вера.

«В Одесской области неочищенные и очень скользкие дороги. Результат: авто друзей слетело с дороги. Но народ у нас на Украине очень дружный! И небезразличный к чужой беде! За 30 минут мы снова на дороге», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Верой Савченко на странице в Facebook.

По ее словам, в результате инцидента никто не пострадал.

Савченко направлялась в Одесскую область на встречу с избирателями, - пояснила помощница депутата Татьяна Проторченко.