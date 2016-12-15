Автомобиль Савченко вылетел с трассы в Одесской области
Автомобиль, в котором находилась депутат Верховной рады Надежда Савченко, из-за гололеда вылетел с трассы в Одесской области Украины. Об этом сообщила сестра представителя фракции «Батькивщина» Вера.
«В Одесской области неочищенные и очень скользкие дороги. Результат: авто друзей слетело с дороги. Но народ у нас на Украине очень дружный! И небезразличный к чужой беде! За 30 минут мы снова на дороге», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Верой Савченко на странице в Facebook.
По ее словам, в результате инцидента никто не пострадал.
Савченко направлялась в Одесскую область на встречу с избирателями, - пояснила помощница депутата Татьяна Проторченко.
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