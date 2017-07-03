В США автомобиль протаранил группу пешеходов
В американском городе Бостон (штат Массачусетс) автомобиль въехал в толпу пешеходов. Инцидент произошел в районе аэропорта.
В результате происшествия пострадали девять человек. Все они госпитализированы. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего и личность водителя автомобиля. Местная полиция склоняется больше склоняется к версии о несчастном случае, нежели теракте, сообщается в Twitter телеканала CNN.
Ранее похожие случаи произошли в Нью-Йорке, на Манхэттене и Таймс-сквер. В общей сложности пострадали три десятка человек и один погиб.
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