В США автомобиль протаранил группу пешеходов

В американском городе Бостон (штат Массачусетс) автомобиль въехал в толпу пешеходов. Инцидент произошел в районе аэропорта.

В результате происшествия пострадали девять человек. Все они госпитализированы. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего и личность водителя автомобиля. Местная полиция склоняется больше склоняется к версии о несчастном случае, нежели теракте, сообщается в Twitter телеканала CNN.

Ранее похожие случаи произошли в Нью-Йорке, на Манхэттене и Таймс-сквер. В общей сложности пострадали три десятка человек и один погиб.