Автомобиль принцессы Дианы оценили в 60-80 тысяч фунтов стерлингов

Британский аукционный дом Cheffins выставляет на торги кабриолет Audi А4 2.3Е, принадлежавший принцессе Диане.

Пробег машины составляет около 22 тысяч миль. Принцесса проехала на нем примерно пятую часть этого расстояния, после этого автомобиль сменил несколько владельцев. Тем не менее, он находится в прекрасном состоянии, отметили эксперты.

Торги намечены на 6 июля, передает ТАСС. «Мы расцениваем это как редкую возможность приобрести один из немногих автомобилей, который напрямую связан с принцессой и регулярно появлялся в страницах прессы в 1994 году», - цитирует агентство организаторов аукциона.

Принцесса Диана погибла в конце 1997 года в Парижа. Причиной ее смерти стало ДТП, которое спровоцировали папарацци, преследовавшие Диану и ее возлюбленного Доди аль-Файеда. В аварии удалось выжить только телохранителю принцессы.