В США автомобиль из кортежа вице-президента врезался в три машины
На северо-востоке США произошло ДТП с участием автомобиля кортежа вице-президента Джо Байдена. Сам высокопоставленный чиновник не пострадал.
Правоохранительные органы США сообщили, что автомобиль из кортежа врезался сразу в три машины. Происшествие произошло в городе Уилмингтон (штат Делавэр). Один человек из автомобиля Белого дома получил незначительные травмы и был госпитализирован.
Обстоятельства и подробности происшествия уточняются. Автомобиль Джо Байдена в аварии не участвовал, сообщает РИА "Новости".
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