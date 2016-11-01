В США автомобиль из кортежа вице-президента врезался в три машины

На северо-востоке США произошло ДТП с участием автомобиля кортежа вице-президента Джо Байдена. Сам высокопоставленный чиновник не пострадал.

Правоохранительные органы США сообщили, что автомобиль из кортежа врезался сразу в три машины. Происшествие произошло в городе Уилмингтон (штат Делавэр). Один человек из автомобиля Белого дома получил незначительные травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства и подробности происшествия уточняются. Автомобиль Джо Байдена в аварии не участвовал, сообщает РИА "Новости".