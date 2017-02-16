Автолюбительница сбила группу пешеходов сразу поле покупки машины

Во Владивостоке автолюбительница сбила трех человек через два дня после покупки машины.

Предполагается, что в ДТП виновата именно женщина-водитель. По предварительным данным, она проехала на красный свет и сбила людей на пешеходном переходе.

Все три человека получили травмы различной степени тяжести. Двое из них госпитализированы с сотрясением головного мозга и переломами, сообщает агентство «Экономика сегодня».

В ГИБДД отметили, что водительские права были выданы женщине четыре года назад.

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