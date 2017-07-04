Автолюбитель выиграл спор с дилерским центром Opel
Жителю Красноярска удалось отсудить более миллиона рублей за бракованный автомобиль.
Мужчина купил его в 2013 году и практически на следующий же день уже отправился в сервис-центр с жалобой на неработающие фары. Позднее возникли проблемы с подвеской, трансмиссией, динамиками и другими узлами автомобиля.
Поскольку дилерский центр наотрез отказывался расторгать договор-купли продажи, автолюбителю ничего больше не оставалось как обратиться в суд, который вынес решение в его пользу, сообщает Nation News.
Следующая новость Найдено тело последней жертвы трагедии под Челябинском
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии