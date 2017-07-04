Автолюбитель выиграл спор с дилерским центром Opel

Жителю Красноярска удалось отсудить более миллиона рублей за бракованный автомобиль.

Мужчина купил его в 2013 году и практически на следующий же день уже отправился в сервис-центр с жалобой на неработающие фары. Позднее возникли проблемы с подвеской, трансмиссией, динамиками и другими узлами автомобиля.

Поскольку дилерский центр наотрез отказывался расторгать договор-купли продажи, автолюбителю ничего больше не оставалось как обратиться в суд, который вынес решение в его пользу, сообщает Nation News.