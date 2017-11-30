Автоледи посадила ребенка за руль Gelandewagen на МКАД
Сотрудники ГИБДД остановили на МКАД автоледи, которая посадила за руль Gelandewagen ребенка.
Женщине выписали штраф о нарушении требований к перевозке детей, которые установлены правилами дорожного движения.
Видеоролик, где на коленях женщины-водителя за рулем Gelandewagen сидит ребенок, ранее опубликовали в Сети, сообщает «Экономика сегодня».
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