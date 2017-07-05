Автокатастрофа в ЦАР унесла жизни более 70 человек

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) произошло ДТП, жертвами которого стали по меньшей мере 77 человек.

Согласно сообщению сайта africanews.com, в центральной части страны разбился автобус с пассажирами. Тела 59 погибших помещены в морг, еще 18 выданы родственникам для похорон. Кроме того, 60 человек получили ранения, они госпитализированы.

Причины произошедшего и подробности аварии пока не приводятся.