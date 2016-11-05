На автодорогах в центральной части России развернуты пункты обогрева
Почти 40 мобильных пунктов обогрева развернуто вдоль дорог в центральной части России. Как сообщил врио начальника Центрального регионального центра МЧС Игорь Кобзев, пункты работают в 12 субъектах России.
По его словам, МЧС следит за ситуацией на дорогах, используя почти 400 видеокамер наблюдения, сообщает РИА Новости.
Согласно прогнозу Росгидромета, с сегодняшнего дня и до 8 ноября в ряде областей центральной России ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега и гололед. В связи с этим МЧС разворачивает пункты обогрева на наиболее загруженных и опасных участках.
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