На автодорогах в центральной части России развернуты пункты обогрева

Почти 40 мобильных пунктов обогрева развернуто вдоль дорог в центральной части России. Как сообщил врио начальника Центрального регионального центра МЧС Игорь Кобзев, пункты работают в 12 субъектах России.

По его словам, МЧС следит за ситуацией на дорогах, используя почти 400 видеокамер наблюдения, сообщает РИА Новости.

Согласно прогнозу Росгидромета, с сегодняшнего дня и до 8 ноября в ряде областей центральной России ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега и гололед. В связи с этим МЧС разворачивает пункты обогрева на наиболее загруженных и опасных участках.