Автодилер «Независимость» прекратил работу

Все автосалоны группы компаний «Независимость» прекратили свою работу на территории России.

По данным газеты «Ведомости», до последнего времени компания оставалась полноценным дилером Mitsubishi, Ford, Audi, Volkswagen и Peugeot.

Ранее Газпромбанк подал иск в суд с требованием признать банкротом ряд компаний группы «Независимость». В свою очередь, представители компании называли уведомление о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве технической процедурой банка.

Кроме того, в интернете стали появляться видеоролики, в которых возмущенные покупатели не могли забрать приобретенные в ГК «Независимость» автомобили, сообщает «Интерфакс».