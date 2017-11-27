Автодилер «Независимость» прекратил работу
Все автосалоны группы компаний «Независимость» прекратили свою работу на территории России.
По данным газеты «Ведомости», до последнего времени компания оставалась полноценным дилером Mitsubishi, Ford, Audi, Volkswagen и Peugeot.
Ранее Газпромбанк подал иск в суд с требованием признать банкротом ряд компаний группы «Независимость». В свою очередь, представители компании называли уведомление о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве технической процедурой банка.
Кроме того, в интернете стали появляться видеоролики, в которых возмущенные покупатели не могли забрать приобретенные в ГК «Независимость» автомобили, сообщает «Интерфакс».
Следующая новость Гражданин США умер во время перелета в Москву
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии