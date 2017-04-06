В ДТП с автобусом под Рязанью погибли люди
В ДТП с участием автобуса и грузовика, произошедшем в ночь на 6 апреля под Рязанью, погибли 2 человека, более 30 получили ранения различной степени тяжести.
Как уточняется в материале, инцидент произошел на 215 километре трассы М-6 «Каспий» в Михайловском районе Рязанской области.
По одной из версий, грузовик с номерами Тамбовской области выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с автобусом.
По другой версии, водитель автобуса заснул за рулем или пошел на обгон.
В результате столкновения погибли водитель автобуса и пассажир. Все пострадавшие доставлены в Михайловскую центральную районную больницу.
Большинство пострадавших — жители Калмыкии, возвращавшиеся домой из Москвы, сообщает «Национальная служба новостей».
Следующая новость В Подмосковье появится уникальная грибная ферма
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии