В ДТП с автобусом под Рязанью погибли люди

В ДТП с участием автобуса и грузовика, произошедшем в ночь на 6 апреля под Рязанью, погибли 2 человека, более 30 получили ранения различной степени тяжести.

Как уточняется в материале, инцидент произошел на 215 километре трассы М-6 «Каспий» в Михайловском районе Рязанской области.

По одной из версий, грузовик с номерами Тамбовской области выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с автобусом.

По другой версии, водитель автобуса заснул за рулем или пошел на обгон.

В результате столкновения погибли водитель автобуса и пассажир. Все пострадавшие доставлены в Михайловскую центральную районную больницу.

Большинство пострадавших — жители Калмыкии, возвращавшиеся домой из Москвы, сообщает «Национальная служба новостей».