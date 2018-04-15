В ДТП с автобусом и грузовиком в ЯНАО пострадали 16 человек
В результате столкновения вахтового автобуса и грузового автомобиля на трассе Новый Уренгой-Ямбург в Ямало-Ненецком автономном округе пострадали 16 человек.
«Столкнулись автомобиль «МАЗ» и вахтовый автобус «КАМАЗ», - сообщил «Интерфаксу» сотрудник окружного управления ГИБДД.
По информации источника, состояние четырех из пострадавших оценивается как тяжелое, 12 человек получили травмы средней степени.
Ранее сообщалось, что в результате аварии пострадали 14 человек.
Следующая новость В центре Москвы частично обрушилось вековое здание
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии