На автобусной остановке в Москве нашли гранату

На автобусной остановке, расположенной на северо-востоке Москвы, обнаружили гранату, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как уточняется в материале, опасный предмет был найден на 2-м Ботаническом проезде.

Сотрудники полиции проводят проверку бесхозного предмета. Место нахождения гранаты было оцеплено.

Предположительно, снаряд является учебным, сообщает «Федерал пресс».