На автобусной остановке в Москве нашли гранату
На автобусной остановке, расположенной на северо-востоке Москвы, обнаружили гранату, сообщил источник в правоохранительных органах.
Как уточняется в материале, опасный предмет был найден на 2-м Ботаническом проезде.
Сотрудники полиции проводят проверку бесхозного предмета. Место нахождения гранаты было оцеплено.
Предположительно, снаряд является учебным, сообщает «Федерал пресс».
Следующая новость Власти Балашихи зарабатывали на свалке 1,5 млрд рублей в год
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии