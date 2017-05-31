В автобусах Петербурга начали объявлять остановки на английском языке

Иностранцам станет проще ориентироваться в Санкт-Петербурге, так как в десяти маршрутах автобусов продублировали названия остановок на английском языке, сообщает «Пассажиравтотранс».

Как уточняется в материале, названия остановок на английском языке можно услышать в маршрутах №№ 3, 27, 49, 181.

Перевод связан, в том числе, с предстоящими международными спортивными мероприятиями в Северной столице.

Эксперимент с размещением англоязычной информации в автобусах начался в 2015 году на маршруте № 39, который следует в аэропорт Пулково, сообщает «Санкт-Петербург.ру».