Автобус вылетел на тротуар возле метро «Медведково» на северо-востоке Москвы

Водитель рейсового автобуса из-за гололедицы вылетел на заполненный людьми тротуар около станции метро «Медведково».

По информации очевидцев, водитель не справился с управлением на повороте. Скорость машины была низкой, поэтому никто из пешеходов не пострадал.

По словам дежурного офицера столичного ГИБДД, информация не подтвердилась, никаких подтверждений инцидента нет. Об этом сообщает телеканал «360».