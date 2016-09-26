Автобус с военнослужащими взорвался в Турции

В Турции автобус с военными подорвался на мине. По предварительным данным, в результате происшествия скончались два человека.

Взрыв случился на шоссе между городами Дерик и Кызылтепе в провинции Мардин в юго-восточной части страны. Регион населен преимущественно курдами. Власти Турции подозревают в исполнении взрыва членов Рабочей партии Курдистана, сообщает ТАСС.

Два сотрудника правоохранительных органов Турции погибли еще по меньшей мере восемь - ранены. За инцидент пока не взяло на себя ответственность ни одно из террористических объединений.