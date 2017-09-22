Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье

Российские туристы пострадали в аварии, произошедшей на турецком курорте Анталья.

Уточняется, что в автобус, на котором россияне отправились на экскурсию, врезался автомобиль. В результате пострадали 12 туристов.

Всего в автобусе находились 20 российских граждан, всем им оказана медицинская и психологическая помощь. Пострадавших доставили в больницы с травмами различной степени тяжести, сообщает Life.