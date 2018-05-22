Автобус в Дебальцево подорвал школьник
Причиной инцидента стала граната, которую вез в рюкзаке 14-летний подросток.
В результате взрыва он погиб на месте. Еще трое школьников в возрасте 15 и 16 лет получили минно-взрывные травмы, сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Сотрудники представительства призвали учителей и родителей провести разъяснительные беседы со школьниками в целях предотвращения подобных случаев в дальнейшем.
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