Австрийская партия потребовала отмены санкций против РФ

Австрийская партия свободы (АПС) направила в нижнюю палату парламента страны резолюцию, один из пунктов которой предусматривает отмену антироссийских санкций.

Представитель АПС Аксель Кассеггер рассказал ТАСС, что партия всегда на этом настаивала, видя насколько экономически невыгодна санкционная политика для Австрии. По его словам, это привело к росту безработицы в стране.

Собеседник агентства добавил, что резолюция служит проверкой готовности правительственной коалиции в парламенте к совместной работе с оппозицией в этом вопросе. В настоящее время коалиция и канцлер Кристиан Керн ведут безответственную политику по отношению к РФ, считают в АПС.