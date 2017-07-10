Австрия запретила министру Турции въезд в страну
Турецкий министр экономики Нихату Зейбекчи больше не может пересекать границу Австрии ни под каким предлогом.
По мнению властей Австрии, министр представляет угрозу общественному порядку и безопасности страны.
В Австрии мигранты из Турции планируют отпраздновать годовщину попытки государственного переворота на своей родине. Власти Австрии считают, что приезд министра экономики может спровоцировать турецкое население на стычки и провокации.
Ранее МИД Нидерландов заявил, что правительство считает нежелательным приезд в страну турецкого вице-премьера Тугрула Тюркеша на мероприятия по случаю годовщины попытки государственного переворота в Турции, отмечает РИА Новости.
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