Австрия запретила министру Турции въезд в страну

Турецкий министр экономики Нихату Зейбекчи больше не может пересекать границу Австрии ни под каким предлогом.

По мнению властей Австрии, министр представляет угрозу общественному порядку и безопасности страны.

В Австрии мигранты из Турции планируют отпраздновать годовщину попытки государственного переворота на своей родине. Власти Австрии считают, что приезд министра экономики может спровоцировать турецкое население на стычки и провокации.

Ранее МИД Нидерландов заявил, что правительство считает нежелательным приезд в страну турецкого вице-премьера Тугрула Тюркеша на мероприятия по случаю годовщины попытки государственного переворота в Турции, отмечает РИА Новости.