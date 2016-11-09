Выступая перед журналистами по итогам встречи с вице-канцлером, министром науки, исследований и экономики Австрии Райнхольдом Миттерленером, министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что Австрия поддержала проект строительства газопровода «Северный поток-2».

- Мы обсудили пути эффективного реализации проекта. Проекту – да высказали, - цитирует Улюкаева ТАСС.

По словам главы МЭР, встреча получилась очень полезной, продуктивной и откровенной.

- Мы обсудили несколько позиций. Первое – полноценная работа нашей межправительственной комиссии и подготовка к следующему ее заседанию, активизация рабочих групп. Во-вторых, мы обсудили возможные пути преодоления той ненормальной ситуации, в которой находятся не российско-австрийские, а российско-европейские экономические отношения. Третье – мы обсудили конкретные проекты. В том числе, обсудили проект «Северный поток – 2», - подчеркнул министр.