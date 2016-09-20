Австрия начала строительство стены на границе с Венгрией

Власти Австрии приступили к строительству стены вдоль границы с Венгрией.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей австрийской полицейской службы.

При этом окончательно австрийские власти не приняли решение о строительстве заграждения. Сейчас начался лишь монтаж опор, на которые может быть возведена стена.

Ранее в Вене заявляли о планах построить такое заграждение в случае ужесточения мер против нелегальных иммигрантов.