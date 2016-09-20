Австрия начала строительство стены на границе с Венгрией
Власти Австрии приступили к строительству стены вдоль границы с Венгрией.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей австрийской полицейской службы.
При этом окончательно австрийские власти не приняли решение о строительстве заграждения. Сейчас начался лишь монтаж опор, на которые может быть возведена стена.
Ранее в Вене заявляли о планах построить такое заграждение в случае ужесточения мер против нелегальных иммигрантов.
Следующая новость Крыму появилась бригада Росгвардии
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии