В Австрии столкнулись два пассажирских поезда

В Австрии произошла железнодорожная катастрофа, жертвами которой стали несколько человек.

Два пассажирский поезда столкнулись у населенного пункта Крицендорф (район Тулн). В результате опрокинулись два вагона.

Точное количество погибших пока не называется. По предварительным данным, ранения получили около 20 пассажиров. На месте происшествия работают медицинская и пожарная бригады, а также два спасательных вертолета.

Причины инцидента устанавливаются, сообщает телеканал ORF.