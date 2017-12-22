В Австрии столкнулись два пассажирских поезда

В Австрии произошла железнодорожная катастрофа, жертвами которой стали несколько человек.

Два пассажирский поезда столкнулись у населенного пункта Крицендорф (район Тулн). В результате опрокинулись два вагона.

Точное количество погибших пока не называется. По предварительным данным, ранения получили около 20 пассажиров. На месте происшествия работают медицинская и пожарная бригады, а также два спасательных вертолета.

Причины инцидента устанавливаются, сообщает телеканал ORF.

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