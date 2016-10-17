В Австрии снесут родовое гнездо Гитлера
Власти Австрии приняли решение снести дом, где родился Адольф Гитлер. На его месте могут появиться офис благотворительной организации или здание местной администрации.
Об этом сообщил министр внутренних дел страны Вольфганг Соботкаю. Решение было принято в соответствии с рекомендациями экспертной комиссии.
В июле правительство Австрии постановило изъять у собственников дом в городке Браунау-на-Инне, в котором родился Гитлер, чтобы прервать поток неонацистов, которые приезжают в страну для посещения этого здания, сообщает RT.
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