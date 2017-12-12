В Австрии не считают взрыв на газопроводе терактом

Австрийские правоохранители не склонны считать взрыв газовом хабе в Баумгартене террористической атакой.

По словам представителя Федерального ведомства защиты конституции и борьбы с терроризмом, доказательств преднамеренной атаки или какого-либо другого акта нет, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Взрыв в Баумгартене прогремел некоторое время назад. За ним последовал пожар, к который к настоящему времени полностью потушен. В результате инцидента погиб один человек и еще около двух десятков пострадали. Из-за аварии был приостановлен прием российского газа и его распределение на ряд стран.