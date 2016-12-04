В Австрии проигравший кандидат будет выдвигаться на выборы через шесть лет

Правый кандидат Норберт Хофер, проигравший сегодня на выборах президента Австрии, заявил, что выдвинет свою кандидатуру снова через шесть лет.

Хофер отметил, что его поддержало значительное число людей, что мотивирует его и дальше участвовать в политике. Хофер представляет право-националистическую партию. Для Австрии его победа была бы уникальной ситуацией, поскольку европейское государство впервые со времен Второй мировой войны возглавил бы ультра-правый кандидат, сообщает РИА "Новости".

– Я прошу моих избирателей признать, что у нас есть победитель. Мы должны быть вместе, поддерживая нашу страну, – сказал Хофер. По предварительным данным, победу в выборах одержал Александр Ван дер Беллен.