В Австрии осудили уроженца Чечни за терроризм
Земельный суд австрийского города Фельдкирх вынес приговор уроженцу Чечни, обвиненному в террористической деятельности.
Суд признал его виновным в сотрудничестве с ДАИШ (группировка запрещена в России). В частности, прохождении обучения в лагере террористов и участии в боевых действиях на стороне группировки. Подсудимого приговорили к двум с половиной годам лишения свободы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что европейских странах проживают десятки тысяч выходцев из республики. Он утверждал, что западные спецслужбы специально вооружают их и используют в своих целях.
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