МВД Австрии обещает беженцам по 1000 евро за добровольное возвращение на родину

Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка заявил, что возглавляемое им ведомство готово выплатить по тысяче евро первой тысяче беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки, которые решат добровольно покинуть страну.

По словам главы МВД, заявления от беженцев уже принимаются с 15 марта 2017 года, - сообщает ТАСС.

Как подчеркнули в миграционной службе страны, в 2016 календарном году Австрию покинули 10700 беженцев, из них лишь 5800 человек сделали это по собственной инициативе.

Ранее Австрия потребовала сократить финансирование стран Евросоюза, отказавшихся участвовать в программе размещения беженцев и вынужденных переселенцев.