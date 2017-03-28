В Австрии мигрантам запретили носить паранджу и раздавать Коран на улицах

Власти Австрии запретили беженцам носить паранджу и никаб в общественных местах.

По словам австрийского госсекретаря Муны Дуздар, в стране начинается новая эра интеграционной политики, в рамках которой также запрещается бесплатная раздача Корана в общественных местах.

Кроме того, беженцы и мигранты должны будут посещать интеграционные курсы немецкого языка, а также лекции о ценностях австрийского общества.

Ранее Европейский суд разрешил работодателям запрещать ношение хиджабов на рабочем месте, сообщает RT со ссылкой на местные СМИ.