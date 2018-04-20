В Австрии в железнодорожной аварии пострадали более 50 человек

На вокзале в Зальцбурге столкнулись пассажирские поезда из Венеции и Цюриха.

В общей сложности в них находились примерно 240 человек. В результате аварии травмы получили более полусотни пассажиров. Часть пострадавших госпитализированы, их жизням ничто не угрожает.

Причины происшествия устанавливаются. В качестве версий называются техническая неисправность и ошибка машинистов, сообщает издание Focus.

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