В Австрии в железнодорожной аварии пострадали более 50 человек

На вокзале в Зальцбурге столкнулись пассажирские поезда из Венеции и Цюриха.

В общей сложности в них находились примерно 240 человек. В результате аварии травмы получили более полусотни пассажиров. Часть пострадавших госпитализированы, их жизням ничто не угрожает.

Причины происшествия устанавливаются. В качестве версий называются техническая неисправность и ошибка машинистов, сообщает издание Focus.