В Австрии автомобиль сбил «клоуна-убийцу» с топором

В Австрии водитель автомобиля насмерть сбил клоуна с топором, внезапно выбежавшего на дорогу.

Как отмечается в материале, автолюбитель так сильно испугался, что не смог вовремя затормозить и врезался в переодетого мужчину. Инцидент произошел в городе Клагенфурт в провинции Каринтия.

Как отмечает RT, это не первый случай нападения клоунов на людей в Европе. 25 октября в Берлине ранили ножом 16-летнего подростка, который переоделся в костюм клоуна, чтобы пугать прохожих. Сообщения о нападениях «клоунов» появлялись также в США, Великобритании и Швеции.