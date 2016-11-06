В Австрии автомобиль сбил «клоуна-убийцу» с топором
В Австрии водитель автомобиля насмерть сбил клоуна с топором, внезапно выбежавшего на дорогу.
Как отмечается в материале, автолюбитель так сильно испугался, что не смог вовремя затормозить и врезался в переодетого мужчину. Инцидент произошел в городе Клагенфурт в провинции Каринтия.
Как отмечает RT, это не первый случай нападения клоунов на людей в Европе. 25 октября в Берлине ранили ножом 16-летнего подростка, который переоделся в костюм клоуна, чтобы пугать прохожих. Сообщения о нападениях «клоунов» появлялись также в США, Великобритании и Швеции.
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