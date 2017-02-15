Австралийский велогонщик Перкинс решил выступать за Россию

Двукратный чемпион мира в велоспорте на треке Шейн Перкинс заявил о намерении сменить спортивное гражданство с австралийского на российское. Он хочет выступать в составе сборной РФ на ОИ-2020.

По словам Перкинса, у него уже есть российская международная лицензия. В настоящее время он оформляет документы на получение гражданства РФ. «Я с нетерпением жду момента, когда получу российский паспорт. Надеюсь, что смогу сделать так, чтобы российский народ гордился мной в будущем», - сказал он в интервью агентству «Р-Спорт».

В Федерации велоспорта Австралии решение спортсмена поддержали