Австралийский велогонщик Перкинс решил выступать за Россию
Двукратный чемпион мира в велоспорте на треке Шейн Перкинс заявил о намерении сменить спортивное гражданство с австралийского на российское. Он хочет выступать в составе сборной РФ на ОИ-2020.
По словам Перкинса, у него уже есть российская международная лицензия. В настоящее время он оформляет документы на получение гражданства РФ. «Я с нетерпением жду момента, когда получу российский паспорт. Надеюсь, что смогу сделать так, чтобы российский народ гордился мной в будущем», - сказал он в интервью агентству «Р-Спорт».
В Федерации велоспорта Австралии решение спортсмена поддержали
Следующая новость Дамаск отверг обвинения правозащитников в применении химоружия в Алеппо
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии